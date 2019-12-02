«Динамо» отправило Моисеева и Ефремова в фарм-клуб

Московское «Динамо» отправило нападающих Дмитрия Моисеева и Владислава Ефремова в фарм-клуб «Динамо» (Тверь), выступающий в ВХЛ, информирует сайт бело-голубых.

В обратном направлении из Твери в Москву проследовали Семен Панкратов (8 очков в 29 играх ВХЛ) и Антон Васильев (2 очка в 9 играх ВХЛ).

Моисеев в этом сезоне провел 28 матчей и набрал 7 (1+6) очков. Ефремов провел 29 матчей, в которых отдал четыре передачи.