«Динамо» одолело «Витязь», Чайковски набрал 2 очка

Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Витязем». Бело-голубые взяли верх со счетом 2:1.

В обеих шайбах москвичей участие принял защитник Михал Чайковски. На его счету гол и результативная передача.

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«Витязь» (Подольск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Чайковски — 3 (Кагарлицкий, Шипачев), 6:58 — 0:1. Пулккинен — 8 (Чайковски, Хиетанен), 9:15 — 0:2. Смолин — 2 (Головков), 26:13 — 1:2.

Вратари: Тодыков (59:20) — Еременко.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (12+10+6) — 39 (11+13+15).

Судьи: Гофман, Ромасько.

10 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».