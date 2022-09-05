Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 21:56

Дубль Лильи принес «Динамо» победу над «Нефтехимиком»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» победило «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московичи выиграли со счетом 6:1.

В составе бело-голубых дубль сделал нападающий Якоб Лилья. Еще по голу забили форварды Эрик О'Делл, Иван Игумнов, Дмитрий Рашевский, а также защитник Никита Новиков.

У «Нефтехимика» единственный гол на счету Павла Порядина.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Лилья — 1 (Уил), 2:17 — 1:0. Лилья — 2 (Ефремов, Арт.А. Волков), 21:13 — 2:0. О`Делл — 1, 21:42 — 3:0. Порядин — 2 (бол., Е.А. Попов, Лещенко), 46:23 — 3:1. Игумнов — 2 (Миронов, Рашевский), 47:59 — 4:1. Рашевский — 1 (О`Делл, Игумнов), 55:33 — 5:1. Новиков — 1 (Никонов, Михайлов), 58:44 — 6:1.

Вратари: Коновалов — Мурыгин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (9+13+13) — 25 (6+11+8).

Судьи: Васильев, Спирин.

5 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
1
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Волкова помог СКА одержать победу в матче с «Барысом»

КХЛ: ЦСКА проиграл «Ак Барсу», СКА обыграл «Барыс» и другие матчи 5 сентября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 2 2 0 4
2 Витязь 2 2 0 4
3 Спартак 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 ЦСКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 2 2 0 4
7 Локомотив 2 1 1 2
8 Северсталь 2 1 1 2
9 Куньлунь 2 1 1 2
10 Торпедо 1 0 1 0
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 1 1 2
3 Адмирал 2 1 1 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сибирь 2 1 1 2
6 Металлург 2 1 1 2
7 Сал. Юлаев 2 0 2 1
8 Барыс 2 0 2 1
9 Нефтехимик 2 0 2 1
10 Авангард 2 0 2 0
11 Трактор 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 17:00
Металлург – Северсталь
 - : -
6.09 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Сибирь
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – Амур
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости