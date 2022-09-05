Дубль Лильи принес «Динамо» победу над «Нефтехимиком»
«Динамо» победило «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московичи выиграли со счетом 6:1.
В составе бело-голубых дубль сделал нападающий Якоб Лилья. Еще по голу забили форварды Эрик О'Делл, Иван Игумнов, Дмитрий Рашевский, а также защитник Никита Новиков.
У «Нефтехимика» единственный гол на счету Павла Порядина.
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«Динамо М» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Голы: Лилья — 1 (Уил), 2:17 — 1:0. Лилья — 2 (Ефремов, Арт.А. Волков), 21:13 — 2:0. О`Делл — 1, 21:42 — 3:0. Порядин — 2 (бол., Е.А. Попов, Лещенко), 46:23 — 3:1. Игумнов — 2 (Миронов, Рашевский), 47:59 — 4:1. Рашевский — 1 (О`Делл, Игумнов), 55:33 — 5:1. Новиков — 1 (Никонов, Михайлов), 58:44 — 6:1.
Вратари: Коновалов — Мурыгин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 35 (9+13+13) — 25 (6+11+8).
Судьи: Васильев, Спирин.
5 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
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