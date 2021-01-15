Московское «Динамо» обыграло «Торпедо»

«Динамо» в Москве победило «Торпедо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Динамовцы набрали 60 очков и занимают четвертое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)

Голы: Чехович — 13 (бол., Уайдмэн, Терри), 9:54 — 0:1. Круглов — 3 (А.С. Алексеев, О. Зайцев), 23:20 — 1:1. Кагарлицкий — 10 (Шипачев, Яшкин), 27:41 — 2:1. Чайковски — 8 (Кагарлицкий, Шипачев), 33:42 — 3:1. Миле — 16, 34:04 — 3:2. Шварц — 8 (Шенфельд), 34:39 — 3:3. Тарасов — 15 (Ефремов, Волков), 37:11 — 4:3. Волков — 3 (п.в., Бочаров), 58:57 — 5:3.

Вратари: Бочаров — Кочетков (Тихомиров, 33:42, 58:36 — 58:57, 59:15).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 45 (18+18+9) — 20 (6+7+7).

Судьи: Гашилов, Щенев.

15 января. Москва. «ВТБ Арена».