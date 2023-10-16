Московское «Динамо» победило «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» дома обыграло «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У московского клуба забивали Павел Кудрявцев и Игорь Ожиганов. У новосибирцев отметился Владимир Бутузов.
«Динамо» (4-е место «Запада») прервало серию из двух поражений и набрало 25 очков. «Сибирь» потерпела 6-е поражение подряд — 17 очков и 8-е место «Востока».
В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Северсталью» 18 октября. «Сибирь» отправится в гости к «Торпедо» 18-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Кудрявцев — 2 (О`Делл), 25:50 — 1:0. Ожиганов — 1 (Каблуков), 39:03 — 2:0. Бутузов — 4 (бол., Бек), 51:43 — 2:1.
Вратари: Коновалов — Красоткин (58:19).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (9+13+9) — 32 (6+14+12).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
16 октября. Москва. «ВТБ Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|16.10
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|0 : 4
|16.10
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|0 : 4
|16.10
|19:30
|
СКА – Адмирал
|5 : 0
|16.10
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|7 : 0
|16.10
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|2 : 1
|16.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|2 : 5