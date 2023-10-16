«Торпедо» всухую проиграло «Северстали» в домашнем матче КХЛ
«Торпедо» на своем льду уступило «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:4. В составе гостей отличились Михаил Ильин, Никита Коростелев, Иван Подшивалов и Александр Жабреев.
«Торпедо» (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (18) — на восьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ильин — 4 (Аймурзин, Пилипенко), 12:03 — 0:1. Коростелев — 7 (Иванцов, Скоренов), 12:27 — 0:2. Подшивалов — 1 (Скоренов, Иванцов), 33:58 — 0:3. Жабреев — 1 (Подшивалов, Моисеев), 49:47 — 0:4.
Вратари: Кульбаков — Шостак.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 31 (8+9+14) — 30 (15+6+9).
Судьи: Морозов, Наумов.
16 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|16.10
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|0 : 4
|16.10
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|0 : 4
|16.10
|19:30
|
СКА – Адмирал
|5 : 0
|16.10
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|7 : 0
|16.10
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|2 : 1
|16.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|2 : 5