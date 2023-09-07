Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Как мы и ожидали, тяжелая игра. Команда очень хорошая, все звенья хорошие, скоростные ребята с техникой. Нам было непросто играть. Молодцы, что сохранили темп, что стали выигрывать борьбу. Второй период достойно отыграли, но немножко не повезло два раза. Что во втором периоде, что в третьем нужно играть до конца. Немножко сбились, надо дорабатывать. В целом я доволен игрой, все старались, все работали на всех порах, до конца выложились. Рад, что победили», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

В следующей игре «Авангард» 9 сентября примет дома «Барыс», а «Автомобилист» в этот же день встретится с «Сибирью».