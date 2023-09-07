Кравец — о победе над «Автомобилистом»: «Я доволен игрой, все старались и до конца выложились»
Кравец доволен игрой «Авангарда» в матче с «Автомобилистом»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Как мы и ожидали, тяжелая игра. Команда очень хорошая, все звенья хорошие, скоростные ребята с техникой. Нам было непросто играть. Молодцы, что сохранили темп, что стали выигрывать борьбу. Второй период достойно отыграли, но немножко не повезло два раза. Что во втором периоде, что в третьем нужно играть до конца. Немножко сбились, надо дорабатывать. В целом я доволен игрой, все старались, все работали на всех порах, до конца выложились. Рад, что победили», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.
В следующей игре «Авангард» 9 сентября примет дома «Барыс», а «Автомобилист» в этот же день встретится с «Сибирью».
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|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|3 : 2 ОТ
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|3 : 5
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