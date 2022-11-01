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Сегодня, 21:43

Московское «Динамо» дома победило «Магнитку»

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома победило магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе московского клуба отличились Максим Джиошвили (дубль), Эрик О'Делл иДмитрий Рашевский.

У «Магнитки» забил Архип Неколенко.

«Динамо» набрало 36 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Металлург» прервал серию из четырех побед подряд и лидирует на Востоке (37 очков).

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«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Джиошвили — 8, 7:05 — 1:0. О`Делл — 12 (Мартынов, Бойков), 21:01 — 2:0. Неколенко — 3 (Акользин), 26:16 — 2:1. Рашевский — 10 (О`Делл, Арт.А. Волков), 57:26 — 3:1. Джиошвили — 9 (п.в., Муранов), 58:04 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Кошечкин (57:42 — 58:04).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (6+13+10) — 25 (4+9+12).

Судьи: Наумов, Раводин.

1 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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