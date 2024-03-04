Московское «Динамо» сыграет с минским «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в понедельник, 4 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.