Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и сократило отставание в серии

Минское «Динамо» на выезде одержало победу над московским «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1 2ОТ.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Ник Меркли.

В основное время за гостей отличился Вадим Мороз. Шайба хозяев на счету Егора Петухова.

Минчане одержали вторую победу и сократили отставание в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Минске 12 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 1:2 2ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Петухов — 1 (Пакетт, Менелл), 6:14 — 1:0. Мороз — 2, 48:58 — 1:1. Меркли — 3 (Калдис, Стась), 80:49 — 1:2.

Вратари: Коновалов — Колосов.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 44 (14+2+14+14) — 35 (7+11+11+6).

Судьи: Васильев, Оленин.

10 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9223 зрителя

Счет в серии: 3-2