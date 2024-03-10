Ткачев — о драках в серии с «Салаватом Юлаевым»: «Эмоционально это очень вытряхивает»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев оценил серию против «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Серия — шикарная. Очень напряженная. Обе команды показали зрелищный грамотный хоккей, хорошо сыграли в обороне. Были матчи, когда мы уступали по движению, по статистике бросков по воротам, но ребята здорово терпели, блокировали броски. Это было, наверное, ключевое. Просто все хотели победить», — цитирует Ткачева Metaratings.ru.

Также он высказался о частых стычках и драках в последних двух матчах с уфимским клубом.

«Во-первых, все эти стычки приводят к удалениям, а мы не хотели давать сопернику шанс. Эмоционально это очень сильно вытряхивает. Парни включались. В целом же нужно было просто больше забивать, чтобы выиграть матч, а стычки — это часть игры», — добавил хоккеист.

Челябинская команда выиграла серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина.