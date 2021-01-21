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«Барыс» обыграл московское «Динамо», одержав третью победу подряд

21:52
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«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.

Отличились Джесси Блэйкер и Павел Акользин.

После этого матча «Барыс» с 55 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Динамо» с 61 очком — на четвертой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Блэкер — 1 (Вароун, Панюков), 15:09 — 0:1. Акользин — 2 (Блэкер), 18:08 — 0:2.

Вратари: Еременко (58:36) — Карлссон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 40 (8+13+19) — 26 (9+12+5).

Судьи: Ансонс, Оленин.

21 января. Москва. «ВТБ Арена». 1958 зрителей.

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