Минское «Динамо» победило СКА в овертайме, Принс набрал 4 очка

Минское «Динамо» победило СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане одолели соперника в овертайме со счетом 4:3.

У «Динамо» во всех голах принял участие нападающий Шэйн Принс. На его счету два гола и две результативные передачи.

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«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Вей — 4, 8:44 — 0:1. Митчелл — 7 (Принс, Менелл), 11:24 — 1:1. Бурдасов — 17 (Морозов, Токранов), 27:25 — 1:2. Варфоломеев — 2 (Принс), 45:19 — 2:2. Бурдасов — 18 (Токранов, Кузьменко), 46:18 — 2:3. Принс — 16 (бол., Спунер, Митчелл), 55:01 — 3:3. Митчелл — 8 (бол.), 61:00 — 4:3.

Вратари: Колосов — Хелльберг.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (5+8+11+1) — 37 (20+13+4+0).

Судьи: Оленин, Оскирко.

5 января. Минск. «Минск-Арена».