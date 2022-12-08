СКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ. У Гусева дубль
СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
За питерский клуб забивали Никита Гусев, оформивший дубль, Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин и Александр Волков. В составе минской команды голами отметились Вадим Мороз, Джозеф Душак и Игорь Мартынов.
СКА продили серию без поражений до шести матчей. Команда занимает первое место на «Западе» с 69 очками в 41 встрече. «Динамо» идет на восьмой строчке, набрав 42 очка в 40 играх.
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«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Голы: Мороз — 4 (Меркли, Спунер), 6:49 — 1:0. Гусев — 12, 32:15 — 1:1. Гусев — 13 (Хуснутдинов, Яшкин), 34:31 — 1:2. Жафяров — 12 (Хайруллин), 35:23 — 1:3. Душак — 5 (бол., Меркли, Алистров), 41:34 — 2:3. Мартынов — 5 (Гилмор, Лалонд), 42:22 — 3:3. Яшкин — 22, 49:44 — 3:4. Волков — 11, 52:31 — 3:5.
Вратари: Колосов — Николаев.
Штраф: 17 — 15.
Броски: 27 (12+7+8) — 38 (10+17+11).
Судьи: Оленин, Юдаков.
8 декабря. Минск. «Минск-Арена».
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