Дубль Федотова принес «Нефтехимику» победу над «Металлургом»

«Нефтехимик» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе нижнекамской команды забили Илья Федотов, оформивший дубль и Булат Шафигуллин. За магнитогорский клуб голами отметились Брендан Лайпсик и Филипп Майе.

«Металлург» проиграл третий матч подряд. Команда занимает второе место на «Востоке», набрав 52 очка в 39 матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке с 35 очками в 39 играх.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Лайпсик — 4 (бол., Майе, Дронов), 13:04 — 0:1. Федотов — 5, 22:12 — 1:1. Шафигуллин — 2, 35:40 — 2:1. Федотов — 6 (Галимов), 39:21 — 3:1. Майе — 16 (бол., Дронов, Лайпсик), 57:49 — 3:2.

Вратари: Судницин — Кошечкин (Паскуале, 40:00, 57:32 — 57:49, 58:19 — 59:55).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 41 (15+16+10) — 32 (9+8+15).

Судьи: Сергеев, Соин.

8 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.