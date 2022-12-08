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Сегодня, 21:19

Дубль Федотова принес «Нефтехимику» победу над «Металлургом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе нижнекамской команды забили Илья Федотов, оформивший дубль и Булат Шафигуллин. За магнитогорский клуб голами отметились Брендан Лайпсик и Филипп Майе.

«Металлург» проиграл третий матч подряд. Команда занимает второе место на «Востоке», набрав 52 очка в 39 матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке с 35 очками в 39 играх.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Лайпсик — 4 (бол., Майе, Дронов), 13:04 — 0:1. Федотов — 5, 22:12 — 1:1. Шафигуллин — 2, 35:40 — 2:1. Федотов — 6 (Галимов), 39:21 — 3:1. Майе — 16 (бол., Дронов, Лайпсик), 57:49 — 3:2.

Вратари: Судницин — Кошечкин (Паскуале, 40:00, 57:32 — 57:49, 58:19 — 59:55).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 41 (15+16+10) — 32 (9+8+15).

Судьи: Сергеев, Соин.

8 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
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8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
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3 Сибирь 42 24 18 51
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5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
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