Дубль Федотова принес «Нефтехимику» победу над «Металлургом»
«Нефтехимик» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе нижнекамской команды забили Илья Федотов, оформивший дубль и Булат Шафигуллин. За магнитогорский клуб голами отметились Брендан Лайпсик и Филипп Майе.
«Металлург» проиграл третий матч подряд. Команда занимает второе место на «Востоке», набрав 52 очка в 39 матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке с 35 очками в 39 играх.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы: Лайпсик — 4 (бол., Майе, Дронов), 13:04 — 0:1. Федотов — 5, 22:12 — 1:1. Шафигуллин — 2, 35:40 — 2:1. Федотов — 6 (Галимов), 39:21 — 3:1. Майе — 16 (бол., Дронов, Лайпсик), 57:49 — 3:2.
Вратари: Судницин — Кошечкин (Паскуале, 40:00, 57:32 — 57:49, 58:19 — 59:55).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 41 (15+16+10) — 32 (9+8+15).
Судьи: Сергеев, Соин.
8 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -