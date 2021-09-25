Гол Бурдасова в овертайме принес СКА победу над минским «Динамо»
20:18
СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы выиграли в овертайме со счетом 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий Антон Бурдасов.
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«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хуснутдинов — 2, 22:55 — 0:1. Горбунов — 1 (Воронин), 27:16 — 1:1. Бурдасов — 8 (Фальковский), 64:10 — 1:2.
Вратари: Колосов — Юханссон.
Штраф: 16 — 30.
Броски: 29 (8+13+6+2) — 32 (7+7+15+3).
Судьи: Бирин, Фатеев.
25 сентября. Минск. «Минск-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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