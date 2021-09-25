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Гол Бурдасова в овертайме принес СКА победу над минским «Динамо»

20:18
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СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы выиграли в овертайме со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Антон Бурдасов.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хуснутдинов — 2, 22:55 — 0:1. Горбунов — 1 (Воронин), 27:16 — 1:1. Бурдасов — 8 (Фальковский), 64:10 — 1:2.

Вратари: Колосов — Юханссон.

Штраф: 16 — 30.

Броски: 29 (8+13+6+2) — 32 (7+7+15+3).

Судьи: Бирин, Фатеев.

25 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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