Билл Питерс: «Галкин провел отличную игру и держал команду в тонусе»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Я бы хотел сказать, что оба голкипера провели потрясающие матчи. Владимир Галкин совершил огромное количество спасений. Он провел отличную игру и держал команду в тонусе, — приводит слова тренера сайт «Авто».

— Почему команда так невыразительно смотрелась после первого периода?

— Соперники доставили нам большое количество проблем, нам было тяжело выходить из обороны, мы пытались делать это через борт.

Очень тяжело играть, когда звенья твоей команды переигрывают время на льду, и твоим игрокам приходится играть против более свежих сочетаний у соперника. Поэтому в третьем периоде мы постарались немного изменить игру, играть в другой хоккей.

Но «Трактор» очень хорошо играл сегодня, доставил нам большое количество проблем, особенно во втором периоде.

— Как часто планируете использовать Галкина в качестве первого номера? Как думаете, он уже созрел до уровня КХЛ?

— Я очень много видел игру Владимира в прошлом сезоне. Он демонстрировал потрясающую игру за «Горняк», команда дошла до второго раунда плей-офф.

Я знаю его историю, знаю, как хорошо он выступал в МХЛ, и как хорошо команда выступала там, благодаря ему, сражалась в финале.

Сейчас очень важный момент для него — доказать себе, что он голкипер высочайшего уровня. Сейчас у него есть возможность это сделать.

По тем матчам, которые он провел, могу сказать, что он проделывает потрясающую работу. Я благодарен ему за то, какую игру он показывает на площадке.

Сейчас многое будет зависеть от него — от того, как он ментально будет себя чувствовать, будет ли готов к этому. Я очень доволен его игрой.

— Занимается ли «Автомобилист» поисками ещё одного вратаря после ухода Якуба Коваржа?

— Мы просматриваем игроков, но я не уверен, что нам нужен ещё один вратарь. Я доволен обоими нашими вратарями.

У нас отличные ребята. Также у нас есть третий голкипер — Георгий Романов. У него потрясающие габариты, но при этом он отлично действует в воротах.

Поэтому в данный момент я полностью доволен нашей вратарской линией, но у нас есть время подумать и ответить на все эти вопросы, — сказал Питерс.