Билл Питерс: «Галкин провел отличную игру и держал команду в тонусе»
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Я бы хотел сказать, что оба голкипера провели потрясающие матчи. Владимир Галкин совершил огромное количество спасений. Он провел отличную игру и держал команду в тонусе, — приводит слова тренера сайт «Авто».
— Почему команда так невыразительно смотрелась после первого периода?
— Соперники доставили нам большое количество проблем, нам было тяжело выходить из обороны, мы пытались делать это через борт.
Очень тяжело играть, когда звенья твоей команды переигрывают время на льду, и твоим игрокам приходится играть против более свежих сочетаний у соперника. Поэтому в третьем периоде мы постарались немного изменить игру, играть в другой хоккей.
Но «Трактор» очень хорошо играл сегодня, доставил нам большое количество проблем, особенно во втором периоде.
— Как часто планируете использовать Галкина в качестве первого номера? Как думаете, он уже созрел до уровня КХЛ?
— Я очень много видел игру Владимира в прошлом сезоне. Он демонстрировал потрясающую игру за «Горняк», команда дошла до второго раунда плей-офф.
Я знаю его историю, знаю, как хорошо он выступал в МХЛ, и как хорошо команда выступала там, благодаря ему, сражалась в финале.
Сейчас очень важный момент для него — доказать себе, что он голкипер высочайшего уровня. Сейчас у него есть возможность это сделать.
По тем матчам, которые он провел, могу сказать, что он проделывает потрясающую работу. Я благодарен ему за то, какую игру он показывает на площадке.
Сейчас многое будет зависеть от него — от того, как он ментально будет себя чувствовать, будет ли готов к этому. Я очень доволен его игрой.
— Занимается ли «Автомобилист» поисками ещё одного вратаря после ухода Якуба Коваржа?
— Мы просматриваем игроков, но я не уверен, что нам нужен ещё один вратарь. Я доволен обоими нашими вратарями.
У нас отличные ребята. Также у нас есть третий голкипер — Георгий Романов. У него потрясающие габариты, но при этом он отлично действует в воротах.
Поэтому в данный момент я полностью доволен нашей вратарской линией, но у нас есть время подумать и ответить на все эти вопросы, — сказал Питерс.
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