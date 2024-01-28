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Сегодня, 20:48

«Динамо» Минск — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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Минское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Сибирь» идет на 9-й строчке на Востоке (53 балла).

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ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 58 38 20 82
2 Авангард 56 38 18 79
3 Сал. Юлаев 56 35 21 75
4 Трактор 57 32 25 70
5 Лада 58 29 29 70
6 Автомобилист 58 32 26 70
7 Ак Барс 56 33 23 68
8 Нефтехимик 58 23 35 57
9 Сибирь 57 22 35 53
10 Амур 56 21 35 53
11 Адмирал 56 17 39 45
12 Барыс 56 19 37 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
7 Северсталь 56 28 28 63
8 Динамо Мн 56 26 30 57
9 Сочи 57 18 39 43
10 Куньлунь РС 57 18 39 42
11 Витязь 55 17 38 41
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Адмирал – Сал. Юлаев
 5 : 4 ОТ
28.01 10:00
Амур – Металлург Мг
 2 : 3
28.01 14:00
Авангард – Трактор
 4 : 5
28.01 14:00
Барыс – Ак Барс
 1 : 3
28.01 17:00
Северсталь – ЦСКА
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28.01 17:00
Нефтехимик – Лада
 0 : 2
28.01 17:00
Сочи – Куньлунь РС
 3 : 4 ОТ
28.01 17:10
Динамо Мн – Сибирь
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