Браташ: «Не буду говорить, что поел Подъяпольский»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:0) в чемпионате КХЛ.
— Владислав Подъяпольский проводит вторую игру на ноль. В чем его секрет успеха? Что он поел?
— Я вам не скажу, что он ел. Я знаю, что едят в таких случаях. Но не буду говорить, что он поел.
— На ваш взгляд, сегодняшний сценарий игры предполагал победу команды, которая меньше ошибется?
— Сложно сказать. Если бы соперник использовал хотя бы половину своих возможностей, то, думаю, счет мог быть крупным. Поэтому здесь дело не в ошибке, которую соперник допустил, из-за чего и пропустил. У них было столько моментов, что они наиграли и не на одну шайбу. Сегодня, наверное, реализация моментов сыграла свою роль.
— Довольно слабая игра в большинстве. Не только в этом матче, но и в сезоне в целом. Как думаете, чего не хватает игрокам, чтобы подтянуть этот показатель?
— Затрудняюсь ответить, вы меня поставили в тупик. Мы весь сезон подтягиваем, но никак не подтягивается. Стараемся подтянуть, но, к сожалению, что есть, то есть.
— В третьем периоде, ближе к концовке матча, при пробросе ваш тренерский штаб решил взять тайм-аут. На мгновение показалось, что судьи поверили. Это специально было сделано, чтобы была пауза?
— Я хотел взять тайм-аут, чтобы игроки отдохнули. Просто забыл про это правило, что нельзя при пробросе взять 30-секундный перерыв. Судьи, видите ли, тоже забыли. Им можно, значит, и нам можно забыть об этом правиле.
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