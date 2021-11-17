Минское «Динамо» по буллитам уступило «Северстали»

Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в серии буллитов (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Кирилл Воронин, Никита Пышкайло и Лукас Бенгтссон. У гостей забивали Иван Емец, Николай Тимашов и Даниил Вовченко, в активе которого также решающий буллит.

«Северсталь» набрала 37 очков и идет пятой на западе. У «Динамо» 33 очка и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Емец — 1 (Казаков), 26:18 — 0:1. Воронин — 6, 32:00 — 1:1. Тимашов — 2 (Колмыков, Шостак), 33:05 — 1:2. Пышкайло — 1 (Теденбю), 37:12 — 2:2. Бенгтссон — 3 (Усов), 39:53 — 3:2. Вовченко — 7 (Тихонов, Кодола), 45:05 — 3:3.

Победный буллит: Вовченко.

Вратари: Колосов — Шостак (Шугаев, 40:00).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 29 (8+10+8+3) — 37 (9+13+13+2).

Судьи: Наумов, Овчинников.

17 ноября. Минск. «Минск-Арена». 4537 зрителей.