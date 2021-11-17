Шипачев стал четвертым игроком, который забросил 250 шайб в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Это его 250-й гол в лиге.

Капитан динамовцев стал четвертым хоккеистом, который забросил 250 и более шайб в КХЛ. Ранее эта отметка покорилась трем игрокам: Сергею Мозякину (419 голов), Найджелу Доусу (293) и Данису Зарипову (289).

34-летний Вадим Шипачев — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.