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Шипачев стал четвертым игроком, который забросил 250 шайб в КХЛ

21:34
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Это его 250-й гол в лиге.

Капитан динамовцев стал четвертым хоккеистом, который забросил 250 и более шайб в КХЛ. Ранее эта отметка покорилась трем игрокам: Сергею Мозякину (419 голов), Найджелу Доусу (293) и Данису Зарипову (289).

34-летний Вадим Шипачев — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.

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Евгений Петров все материалы автора
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