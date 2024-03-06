«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» сыграет с московским «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 6 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.
Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3. Счет в серии стал 2-0 в пользу московского клуба.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|6.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|0 : 5
|6.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|2 : 3
|6.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|6.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -