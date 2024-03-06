«Динамо» Минск сыграет с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ 6 марта

Минское «Динамо» сыграет с московским «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 6 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3. Счет в серии стал 2-0 в пользу московского клуба.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика