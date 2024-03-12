Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.
Победу гостям принесли шайбы Максима Джиошвили, Артема Ильенко и Джордана Уила. Ильенко также отметился голевой передачей.
За хозяев отличился Сэм Энас.
Москвичи одержали четвертую победу в серии (4-2) и вышли во второй раунд Кубка Гагарина. В следующем раунде команда Алексея Кудашова сыграет с «Трактором». Серия стартует 16 марта.
Минчане покинули плей-офф КХЛ.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Энас — 2 (бол., Хэмилтон), 4:28 — 1:0. Джиошвили — 1 (Готовец, Ильенко), 28:07 — 1:1. Ильенко — 2 (Римашевский), 42:59 — 1:2. Уил — 1 (п.в., Пакетт), 59:54 — 1:3.
Вратари: Колосов (58:07 — 58:32, 58:45 — 59:23, 59:29 — 59:54) — Коновалов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (12+10+8) — 23 (6+10+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
12 марта. Минск. «Минск-Арена».
Счет в серии: 2-4
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|12.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|1 : 3