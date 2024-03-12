Кожевников отреагировал на выход московского «Динамо» во второй раунд Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» выход московского «Динамо» во второй раунд Кубка Гагарина.

«Московское «Динамо» — сильная команда. Сильнее, чем «Динамо» Минск. Хотя они тоже умеют сопротивляться, и команда добротная, но это не уровень московского «Динамо». «Динамо» теперь вышло в 1/4 финала и будут дальше выполнять свою задачу. Посмотрим, что будет. Это сильная команда, но без Гусева не такая яркая, кстати, говоря», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

В следующем раунде команда Алексея Кудашова сыграет с «Трактором». Серия стартует 16 марта.