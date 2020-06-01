«Динамо» из Минска закрепило права на Дроздова, Знахаренко и Спунера

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о ситуации с форвардами Райаном Спунером, Иваном Дроздовым и защитником Дмитрием Знахаренко. 30 апреля всем троим игрокам были сделаны квалификационные предложения.

— В ближайшее время начнется процесс подписания контрактов с Иваном и Дмитрием — мы их планировали сохранить в составе и возлагаем на них в будущем определенные надежды, — цитирует Баскова официальный сайт минчан. — Дроздов стремительно прогрессирующий нападающий, отлично проявивший себя по ходу прошлого сезона. Знахаренко давно находится в системе клуба, это опытный, надежный защитник.

Что касается Спунера, то мы находимся с ним в переговорах. Если он будет достаточно мотивирован, то, уверен, поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В любом случае, мы сохранили за собой спортивные права на этого нападающего.

Райан Спунер провел в минувшем сезоне провел за «Динамо» 43 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 27 результативных передач.

Дмитрий Знахаренко в своем пятом сезоне за «зубров» сыграл 54 поединка, набрал 4 (2+2) балла, провел 79 силовых приемов, заблокировал 70 бросков соперника.

Иван Дроздов в 32 матчах за «Динамо» набрал 5 (2+3) очков. Также он выступал за фарм-клуб минскую «Юность».