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Нападающий «Динамо» Кагарлицкий извинился перед фанатами после разгрома от «Ак Барса»

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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий извинился перед фанатами после поражения от «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:7.

— Итог на табло, провалили игру, — цитирует официальный сайт «Динамо» Кагарлицкого. — Хочется извиниться перед болельщиками, так играть нельзя, проигрывать с таким крупным счетом. Первый период провели довольно неплохо, но итоговый счет — безобразие.

— Долго после таких матчей приходится в себя приходить, времени-то особо нет?

— Думаю, что завтра проанализируем все, тренерский штаб укажет на ошибки, просмотрим матч и будем двигаться дальше. Сейчас правда нет времени, у нас впереди тяжелые игры, три матча перед новым годом, и они все будут непростыми. Поэтому нужно как-то постараться ее забыть. Сделать работу над ошибками, двигаться дальше, еще играть и играть.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/135274-dmitriy_kagarlitskiy____hochetsya_izvinit_sya_pered_bolel_schikami__

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