Дэвид Немировски: «Торпедо» хорошо играло с ЦСКА, создало много моментов. Очень обидно»
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после поражения от ЦСКА в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина (1:2 ОТ) признался, что ему очень обидно, так как команда играла хорошо. Счет в серии 3-0 в пользу московского клуба.
— Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно, — цитирует пресс-служба клуба Немировски. — С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра. К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас — еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16117-torpedo-nizhegorodskaya-obl-cska-moskva.html