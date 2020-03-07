Дэвид Немировски: «Торпедо» хорошо играло с ЦСКА, создало много моментов. Очень обидно»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после поражения от ЦСКА в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина (1:2 ОТ) признался, что ему очень обидно, так как команда играла хорошо. Счет в серии 3-0 в пользу московского клуба.

— Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно, — цитирует пресс-служба клуба Немировски. — С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра. К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас — еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше.