Дэвид Немировски: «Не каждую игру будет удаваться вытащить»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски остался не очень доволен игрой команды в матче с «Йокеритом», несмотря на победу в овертайме (6:5).

— Мы хорошо играли в начале игры, но стали допускать легкие ошибки, которые «Йокерит» не простил, — цитирует тренера официальный сайт нижегородцев. — Нам нужно исключить их, ведь не каждую игру будет удаваться вытащить как сегодняшнюю. С другой стороны, ребята бились и верили до конца. Очень помогли болельщики, которые поддерживали нас даже при счете 0:3. У нас было хорошее движение, и мы верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки. Я думал, это сезон будет складываться иначе, но если нет другого варианта, значит, будем выигрывать вот так.

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