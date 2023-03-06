Детский тренер Гусева: «СКА — один из главных фаворитов сезона. Ротенберг подобрал хорошую команду»
Заслуженный тренер России Геннадий Курдин ответил на вопрос, следит ли за плей-офф КХЛ.
— Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники — Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов. Все трое неплохо играют, — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.
— Вы согласны с тем, что СКА — один из фаворитов плей-офф?
— Если брать по регулярному чемпионату — да, просто так его не выигрывают. СКА — один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдет к финальным матчам.
— Есть мнение, что Роману Ротенбергу пока не хватает тренерского опыта.
— У него хорошие помощники — это люди с чемпионским опытом. Он сам тоже выигрывал Кубки, хоть и немного в другой роли. Ротенберг подобрал хорошую команду, хороших помощников.
СКА ведет в серии с минским «Динамо» (2-1). Четвертый матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -