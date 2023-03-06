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Сегодня, 18:20

Детский тренер Гусева: «СКА — один из главных фаворитов сезона. Ротенберг подобрал хорошую команду»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Геннадий Курдин ответил на вопрос, следит ли за плей-офф КХЛ.

— Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники — Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов. Все трое неплохо играют, — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.

— Вы согласны с тем, что СКА — один из фаворитов плей-офф?

— Если брать по регулярному чемпионату — да, просто так его не выигрывают. СКА — один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдет к финальным матчам.

— Есть мнение, что Роману Ротенбергу пока не хватает тренерского опыта.

— У него хорошие помощники — это люди с чемпионским опытом. Он сам тоже выигрывал Кубки, хоть и немного в другой роли. Ротенберг подобрал хорошую команду, хороших помощников.

СКА ведет в серии с минским «Динамо» (2-1). Четвертый матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/detskij-trener-guseva-ska-odin-iz-glavny-h-favoritov-sezona-rotenberg-vy-igry-val-kubki-hot-i-v-drugoj-roli/
Хоккей
КХЛ
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Кубок Гагарина: «Металлург» — «Автомобилист», «Северсталь» — ЦСКА и другие матчи 6 марта

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
2 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
0 - 0
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
2 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
2 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
2 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
1 - 2
Результаты / календарь
22.02
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8.03
9.03
6.03 15:30
Сибирь – Авангард
 3 : 4
6.03 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
6.03 19:30
Динамо М – Торпедо
 - : -
6.03 19:30
Северсталь – ЦСКА
 - : -
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