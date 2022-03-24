Судьи отменили три гола «Авангарда» в четвертом матче серии плей-офф с «Металлургом»

«Авангард» дома проиграл «Металлургу» со счетом 1:5 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Судьи в матче отменили три гола омской команды после видеопросмотров.

Заброшенные шайбы Арсения Грицука, в первом периоде, и Сергея Толчинского, в третьем, были отменены из-за положения все игры.

Во втором отрезке времени гол Николая Прохоркина был отменен по причине блокировки вратаря.

Все три просмотра данных моментов были инициированы тренерским штабом «Магнитки».

Счет в серии «Авангард» — «Металлург» стал — 2:2. Следующая игра между командами пройдет 26 марта в Магнитогорске.