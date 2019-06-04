Денис Казионов стал игроком "Нефтехимика"

Нападающий Денис Казионов подписал однолетний контракт с "Нефтехимиком", сообщает пресс-служба клуба.

Вторую половину прошедшего сезона 31-летний россиянин выступал за "Автомобилист", где провел 25 матчей и набрал 8 (4+4) очка. Казионов начинал сезон в минском "Динамо" – 29 игр и 8 (5+3) очков.

– Мы рады приветствовать Дениса в Стае и желаем ему успешного сезона, – написано в заявлении пресс-службы "Нефтехимика".