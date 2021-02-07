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Дэнфорт установил новый рекорд «Витязя» по очкам за регулярный чемпионат

18:14
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Нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт набрал три очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1, идет второй период).

27-летний канадец побил рекорд «Витязя» по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате. На счету Дэнфорта уже 53 результативных действий.

Прежнее достижение в сезоне-2016//17 установил нападающий Алексей Копейкин (51 очко).

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