Дэнфорт установил новый рекорд «Витязя» по очкам за регулярный чемпионат

Нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт набрал три очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1, идет второй период).

27-летний канадец побил рекорд «Витязя» по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате. На счету Дэнфорта уже 53 результативных действий.

Прежнее достижение в сезоне-2016//17 установил нападающий Алексей Копейкин (51 очко).