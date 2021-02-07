ЦСКА по буллитам переиграл «Трактор»

«Трактор» принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Победитель матча решался в серии буллитов. Точнее оказались московские хоккеисты.

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«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пилут — 7 (Основин, Вилл), 14:54 — 1:0. Бывальцев — 12 (Основин, Карпухин), 19:33 — 2:0. Телегин — 6 (Светлаков), 29:07 — 2:1. Светлаков — 7 (Телегин, Соркин), 43:25 — 2:2.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Вилл — Шарыченков.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (11+5+8+2) — 46 (9+22+12+3).

Судьи: Наумов, Юдаков.

7 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 4589 зрителей.