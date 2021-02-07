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«Авангард» победил «Нефтехимик», Ковальчук сделал голевую передачу

19:07
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«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб переиграл соперника со счетом 4:2.

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук записал на свой счет результативную передачу.

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«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Брынцев — 3 (Гудачек, Энлунд), 3:07 — 0:1. Семенов — 9 (бол., Зернов, Ковальчук), 6:32 — 1:1. Найт — 17 (Покка, Костин), 26:37 — 2:1. Емелин — 6 (Буше), 33:17 — 3:1. Шафигуллин — 7 (Галузин), 53:16 — 3:2. Костин — 3 (п.в., Буше), 59:45 — 4:2.

Вратари: Бобков — Иванников (59:05 — 59:45).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 32 (8+15+9) — 27 (12+5+10).

Судьи: Букин, Сергеев.

7 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1068 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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