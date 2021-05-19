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Демченко стал игроком «Авангарда»

20:26
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«Авангард» подписал контракт сроком на один год с 27-летним голкипером Василием Демченко, сообщает официальный сайт клуба 19 мая.

«По вратарским меркам Василий Демченко все еще прогрессирующий голкипер, — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков. — Однако, у него уже есть опыт выступления в КХЛ, в том числе и в плей-офф.

В этом сезоне он получил опыт игры за океаном, и когда выпадал шанс, смотрелся очень надежно. Это говорит о его хорошем физическом и психологическим состоянии. Мы уверены, что Василий вместе с Шимоном Грубецом составят отличный вратарский тандем».

Демченко провел в КХЛ 223 матча, оформил 14 шатаутов, процент отраженных бросков 92,4, коэффициент надежности 2,39. В прошедшем сезоне сыграл 4 матча за клуб АХЛ «Лаваль Рокет».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42331/

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