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«Ак Барс» договорился о контракте с канадским защитником Кампфером

21:49
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Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» договорился о контракте с канадским защитником Стивеном Кампфером.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Бостон» и набрал 5 (2+3) очков.

(Артур Хайруллин)

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