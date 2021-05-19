«Ак Барс» договорился о контракте с канадским защитником Кампфером
21:49
Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» договорился о контракте с канадским защитником Стивеном Кампфером.
В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Бостон» и набрал 5 (2+3) очков.
(Артур Хайруллин)
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