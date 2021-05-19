«Ак Барс» договорился о контракте с канадским защитником Кампфером

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» договорился о контракте с канадским защитником Стивеном Кампфером.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Бостон» и набрал 5 (2+3) очков.

(Артур Хайруллин)