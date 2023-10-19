Дегтярев прокомментировал поведение форварда «Амура» Хохлачева в инциденте с машиной
Губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета «Амура» Михаил Дегтярев высказался об инциденте с форвардом хабаровчан Александром Хохлачевым.
«Будет ли какой-то штраф или он встал на путь исправления? Хохлачев — отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создает острейшие ситуации. Мы ждем скорейшего выздоровления и возвращения Броадхерста, и я уверен, что эта пара разнесет в пух и прах всю КХЛ в этом году. А то, что он совершил дисциплинарный проступок, с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина. Какой штраф? Коммерческая тайна», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.
16 октября «Амур» объявил, что накажет Хохлачева после этого инцидента. По данным Telegram-канала «112», форварда оштрафовали на месячную зарплату.
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