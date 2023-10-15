Источник: форвард «Амура» Хохлачев прыгнул на крышу автомобиля

Нападающий «Амура» Александр Хохлачев прыгнул на крышу автомобиля, сообщает Telegram-канала «112». Инцидент произошел ночью в Хабаровске.

По данным источника, вместе с хоккеистом были его одноклубники защитник Виктор Балдаев и форвард Вячеслав Грецкий. Отмечается, что владелец автомобиля с заявлением в полицию пока не обращался.

В этом сезоне 29-летний Хохлачев провел в КХЛ 16 матчей и набрал 9 (3+6) очков.