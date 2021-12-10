«Завоевание Кубка Гагарина до 2026 года». Дегтярев назвал основную задачу «Амура»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о задаче «Амура» выиграть Кубок Гагарина до 2026 года.

«К нам будут приезжать хоккейные и футбольные болельщики. Трем профессиональным клубам Хабаровского края ставлю задачу: хоккейному клубу «Амур» — завоевание Кубка Гагарина до 2026 года, клубу по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» — победа в Кубке России до 2023 года, футбольному клубу «СКА-Хабаровск» — выход в премьер-лигу до 2023 года», — цитирует Дегтярева газета «Тихоокеанская звезда».

«Амур» располагается на 8-м месте в Восточной конференции регулярки КХЛ. «СКА-Хабаровск» в ФНЛ идет на 5-й строчке.