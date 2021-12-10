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«Авангард» откроет свою киберспортивную арену

16:26
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«Авангард» откроет свою киберспортивную арену, сообщает официальный сайт клуба.

«Наш хоккейный клуб всегда ищет новые вызовы, новые интересные проекты для расширения аудитории болельщиков и продвижения бренда. На сегодняшний день киберспорт крайне популярен во всем мире, наша страна не является исключением. «Авангард» всегда стремится поддерживать и развивать современные тренды, именно поэтому открытие собственной киберарены было прописано в стратегии развития клуба.

На нашей арене созданы все условия для повышения игрового «скилла» как для тех, кто хочет стать профессиональным киберспортсменом, так и для тех, кто просто хочет погрузиться в мир виртуальной реальности и поиграть в своё удовольствие. Следующий шаг — открытие киберспортивного клуба на новой «Арене Омск», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова руководителя направления клуба по развитию киберспорта Александра Антонова.

Киберспорт Арена «Авангард» будет открыта 12 декабря в Омске. Посетителей будет ждать 75 игровых персональных компьютеров, две консольные зоны, а также три буткемп-зоны. Кроме того, на арене будет расположена премиум-зона, оборудованная пятью мощными ПК, отвечающими требованиям профессиональных киберспортсменов.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43937/

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Иван Торопцев все материалы автора
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