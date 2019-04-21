Данис Зарипов: "Мой приоритет – играть в "Ак Барсе". Но пока предложения нет"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов рассказал о своем будущем в казанском клубе. Контракт российского форварда с казанским клубом истекает в конце апреля.

– Всем понятны мои приоритеты – играть в "Ак Барсе". Но агент молчит, предложения от клуба пока нет. Только после него буду думать о других вариантах.

37-летний Зарипов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 48 играх, записав в актив 32 (9+23) очка при показателе полезности "+11". В плей-офф Зарипов провел три матча, отдав две результативные передачи. (Алексей Шевченко)