Дальбек: «Матч против «Спартака» будет еще одной серьезной игрой для ЦСКА»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Встреча пройдет 19 января и начнется в 19:30 мск.

«Матч против «Спартака» будет еще одной серьезной игрой для нас. Против СКА мы показали хорошую командную игру, забили свои шайбы — я думаю, что это и есть ключ к успеху в дерби. В последнее время мы провели много матчей против очень хороших команд — это и СКА, и «Локомотив». Мы привыкли играть против сложных и сильных соперников. Я думаю, что мы не должны концентрироваться на каких-то игроках соперника, нам нужно сыграть в нашу игру, быть единым целым», — приводит слова Дальбека официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА с 71 очком занимает первое место в Западной конференции, «Спартак» с 50 очками — на восьмой строчке.