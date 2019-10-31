Дацюк стал самым возрастным автором гола в истории «Автомобилиста». Это его первая шайба в сезоне

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Дацюк стал самым возрастным автором гола за клуб из Екатеринбурга в КХЛ — 41 год и 103 дня и поднялся на пятое место среди всех игроков лиги.

Рекорд у Вячеслава Козлова — 42 года и 254 дня.

Павел Дацюк стал самым возрастным автором гола за @IHCAvtomobilist в КХЛ — 41 год и 103 дня и поднялся на пятое место среди всех игроков Лиги.



Рекорд у Вячеслава Козлова — 42 года и 254 дня#KHLStats — KHL Media (@khlmediateam) October 31, 2019

Для Дацюка этот гол стал дебютным после перехода в клуб из Екатеринбурга, в предыдущих 10 матчах он отметился только результативной передачей.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков