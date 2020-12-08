Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк после поражения от «Аавангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3) постарался объяснить причины неудач команды. «Авто» проиграл девять последних встреч.

— Наверное, нет одной причины такой серии неудач, — цитирует Дацюка сайт КХЛ. — Во-первых, расслабились после хорошего отрезка, а на нас стали настраиваться еще лучше. Во-вторых, тяжелый календарь, играем с лучшими клубами. Где-то не понимали, что нужно играть все 60 минут, потом пошло одно-другое поражение, стали мало забивать. Но в последних двух матчах мы хоть и не выиграли, но действовали здорово, надо продолжать в том же духе. Что разладилось у нашего звена? Нам нужно больше голов, которые не показывают в хайлайтах, а, скажем так, грязных шайб.

Наверное, присутствуют какие-то упаднические настроения в команде, но когда мы выходим на площадку, то думаем только о том, чтобы выиграть один конкретный матч.