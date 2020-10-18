ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В составе красно-синих отличились Сергей Андронов и Богдан Киселевич. У бело-голубых гол на счету Вадима Шипачева.

ЦСКА набрал 29 очков и уверенно возглавляет Западную конференцию.

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ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Андронов — 4 (Карнаухов), 15:49 — 1:0. Шипачев — 6 (Григорьев), 36:24 — 1:1. Киселевич — 2 (бол., Окулов), 55:12 — 2:1.

Вратари: Шарыченков — Бочаров (59:49).

Штраф: 8 — 24.

Броски: 39 (15+15+9) — 25 (9+8+8).

Судьи: Акузовский, Белов.

18 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2395 зрителей.