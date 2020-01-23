ЦСКА всухую обыграл «Локомотив», одержав четвертую победу подряд

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. Армейцы одержали четвертую победу подряд и лидируют в Западной конференции, опережая СКА на 9 очков. «Локо» идет на «Западе» восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Шалунов — 11 (Романов, Окулов), 39:38 — 0:1. Слепышев — 12 (бол., Капризов), 57:03 — 0:2. Шалунов — 12 (п.в., Дальбек, Мамин), 58:35 — 0:3.

Вратари: Лазушин (57:26 — 57:28, 57:54 — 58:35) — Сорокин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (12+8+11) — 23 (7+9+7).

Судьи: Бирин, Ромасько.

23 января. Ярославль. «Арена-2000». 6770 зрителей.