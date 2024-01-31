ЦСКА стал девятым участником плей-офф КХЛ-2024

ЦСКА обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.

31 января армейцы дома обыграли нижегородское «Торпедо» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В параллельном матче «Витязь» в основное время уступил «Куньлуню» (0:2).

Таким образом, ЦСКА стал девятой командой, вышедшей в плей-офф. Ранее в Западной конференции места в Кубке Гагарина себе гарантировали ярославский «Локомотив», СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо».

От «Востока» в плей-офф уже попали «Салават Юлаев», «Металлург» и омский «Авангард».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В 2023 году московский клуб обыграл в финале «Ак Барс» (4-3 в серии).