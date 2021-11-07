Дубль Каменева принес ЦСКА победу над СКА

ЦСКА победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Дубль в составе армейцев оформил нападающий Владислав Каменев.

Отметим, что форвард начинал сезон как раз в команде из Санкт-Петербурга.

СКА (39 очков) потерпел третье поражение подряд, а ЦСКА как раз продлил свою победную серию до трех матчей (35 очков).

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ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Каменев — 2 (Окулов, Григоренко), 12:23 — 1:0. Каменев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 14:16 — 2:0. Валльмарк — 5 (бол., Нестеров, Каменев), 49:48 — 3:0. Нордстрем — 1 (бол., Окулов, Соркин), 57:29 — 4:0.

Вратари: Рейдеборн — Юханссон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 17 (4+3+10) — 17 (8+7+2).

Судьи: Оленин, Юдаков.

7 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 2639 зрителей.