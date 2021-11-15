ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь»

ЦСКА победил «Северсталь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличились Михаил Григоренко и Павел Карнаухов, у гостей — Илья Хохлов и Андрей Алексеев. Победный буллит в активе Константина Окулова.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает третье место на Западе. У «Северстали» 35 очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хохлов — 1 (Лишка), 16:54 — 0:1. Григоренко — 10 (Блажиевский), 21:46 — 1:1. Карнаухов — 4 (Валльмарк, Сергеев), 36:27 — 2:1. Алексеев — 2, 38:20 — 2:2.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Федотов — Подъяпольский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (5+11+10+3) — 23 (6+10+7+0).

Судьи: Беляев, Хрибик.

15 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».