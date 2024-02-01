Алалыкин — о лакросс-голе в матче с «Ладой»: «Это гол в стиле Амирова. Рад, что получилось забить»
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал свой гол в стиле «лакросс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:2).
«Много раз пытался его сделать. По «Толпару» пытался, по «Торосу», но не получалось. Наконец-то удалось. Была изначально мысль, что, если Башкиров отдаст пас за ворота, то посмотрю по ситуации, делать лакросс или нет. Вратарь сильно опустился, было много места наверху, а защитники не пошли», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Алалыкина.
Также он отметил, что его гол был посвящен памяти Родиона Амирова, который ушел из жизни в августе прошлого года.
«Да, это гол в стиле Амирова, он так уже забивал. Очень рад, что получилось забить. Знал, что он мне поможет», — добавил хоккеист.
Всего в текущем сезоне 22-летний нападающий провел 30 матчей за «Салават Юлаев» в КХЛ, в которых отметился 3 голами и 10 результативными передачами.
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