Алалыкин — о лакросс-голе в матче с «Ладой»: «Это гол в стиле Амирова. Рад, что получилось забить»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал свой гол в стиле «лакросс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:2).

«Много раз пытался его сделать. По «Толпару» пытался, по «Торосу», но не получалось. Наконец-то удалось. Была изначально мысль, что, если Башкиров отдаст пас за ворота, то посмотрю по ситуации, делать лакросс или нет. Вратарь сильно опустился, было много места наверху, а защитники не пошли», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Алалыкина.

Также он отметил, что его гол был посвящен памяти Родиона Амирова, который ушел из жизни в августе прошлого года.

«Да, это гол в стиле Амирова, он так уже забивал. Очень рад, что получилось забить. Знал, что он мне поможет», — добавил хоккеист.

Всего в текущем сезоне 22-летний нападающий провел 30 матчей за «Салават Юлаев» в КХЛ, в которых отметился 3 голами и 10 результативными передачами.